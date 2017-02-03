В Перми отправлен за решетку насильник из студенческого городка

03:44 03 февраля 2017 0

Злоумышленник проведет в колонии строгого режима 19 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Насильник, действовавший в студенческом городе в Перми летом 2016 года, приговорен к 19 годам колонии строгого режима. Осудили его не только за изнасилования, но и за грабежи, кражи и угрозу убийством.

Так, утром 1 июля 2016 года около остановки общественного транспорта 42-летний мужчина напал на женщину, избил ее, затащил в лес и, угрожая убийством, совершил насильственные действия сексуального характера. У жертвы он похитил имущество стоимостью более 30 тысяч рублей.

Утром 11 августа злоумышленник отобрал у другой женщины сумку с документами и сотовый телефон. Сумку и документы он сжег, чтобы скрыть улики.

Утром 12 августа 2016 года маньяк напал в Черняевском парке на одинокую женщину, избил ее и пытался изнасиловать, но преступника спугнула подруга потерпевшей.

Днем 28 августа 2016 года, также в Черняевском парке, он напал на девушку с грудным ребенком и отнял у нее имущество стоимостью более 5 тысяч рублей.

Последнее из известных следствию преступлений маньяк совершил утром 29 августа около остановки на комплексе ППИ. Изнасилованная им студентка обратилась в полицию, вскоре злоумышленник был пойман, сообщает портал «В курсе.ру».