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03 февраля 2017
02 февраля 2017
04:11  03 февраля 2017 0

Бойцам российского спецназа выдали «умное» термобелье

Спецназ. Учения. Армия. Терроризм. Челябинск., спецназ, пистолет апс стечкина
«Фантом» рассчитан на температуру от минус 50 до плюс 30 градусовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бойцы спецназа ФСБ и Росгвардии получили уникальное термобелье отечественного производства. На разработку и выпуск «Фантома» (так назвали белье) группа компаний «Кондор» получила от минпромторга России более 30 млн рублей.

«Фантом» создает вентиляцию тела при движении, сохраняет тепло при остановке и даже компенсирует потерю энергии при длительных физических нагрузках, пишут «Известия». Белье рассчитано на температуру от минус 50 до плюс 30 градусов.

«Фантом» стал достойной заменой импортного термобелья, которое выпускала фирма X-bionics. Его серийное производство началось в конце 2016 года. Комплекты уже поставляются бойцам центра специального назначения ФСБ, командования сил спецопераций Минобороны и спецподразделений других силовых ведомств.

«Фантом» изготовлен из ткани «Нейлон 6.6». За счет уникальной системы плетения нитей в области спины, груди, плеч и локтей создается оптимальный микроклимат. При холоде выработанная энергия перераспределяется в специальные воздушные полости; при жаре влага собирается в специальные каналы и быстро переносится в зоны испарения. Внутри термобелья постоянно поддерживается комфортная для тела температура в 37 градусов.

Наталья Володина
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