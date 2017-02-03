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03 февраля 2017
02 февраля 2017
04:25  03 февраля 2017 0

Трамп хочет запретить кока-колу в Мексике

Открытие музея Coca-Cola на заводе Coca-Cola. Екатеринбург , кока-кола, бутылка кока-колы
Компания Coca-Cola выступила против новой иммиграционной политики Белого домаФото: Антон Басанаев © URA.RU

Сократить до минимума или вообще прекратить выпуск своей продукции на территории Мексики — такое требование планирует выдвинуть к компании Coca-Cola президент США Дональд Трамп. Запрет также может коснуться других стран Латинской Америки.

Как передает «Газета.ру», санкции против Coca-Cola могут быть ответом Трампа на протест компании против новой иммиграционной политики Белого дома.

Крупнейший в мире производитель напитков организовал в Интернете акцию #OrgullosoDeSer («Горжусь быть»), цель которой — показать, что латиноамериканцы в США гордятся своей национальной принадлежностью.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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