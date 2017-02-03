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05:13  03 февраля 2017 0

Чуркин поговорит с Хейли о жизни

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон
Встреча нового постпреда США в ООН с российским коллегой пройдет 3 февраляФото: Pixabay

Первая встреча нового постпреда США в ООН Никки Хейли с российским коллегой Виталием Чуркиным состоится в пятницу, 3 февраля. Как сообщил Виталий Чуркин, он намерен поговорить «о жизни».

Хейли в своем первом выступлении в Совбезе ООН обозначила условия, при которых с России снимут санкции — это возвращение Украине Крыма, сообщает РИА «Новости».

Полуостров Крым вновь стал российским по результатам референдума. За вхождение в состав России проголосовали свыше 95 процентов жителей Крыма.

Наталья Володина
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