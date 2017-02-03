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03 февраля 2017
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05:23  03 февраля 2017 0

При взрыве газа в пригороде Парижа пострадали пять человек

Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
В торговой палатке загорелся газовый баллонФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в пригороде Парижа Нуази-ле-Гран. Все пострадавшие госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

По предварительным данным, из-за неисправности произошло воспламенение газового баллона, установленного в торговой палатке, после чего он взорвался, сообщает «Газета.ру».

На месте происшествия работают спасатели и пожарные.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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