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Главные новости Москвы
05:42  03 февраля 2017 0

Лавров: диалог с Киевом осложняется антироссийским курсом Украины

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Глава МИД России прокомментировал признание событий на Украине госпереворотомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет видеть в Киеве надежного партнера, но диалог двух стран осложняется явным антироссийским курсом Украины. Об этом министр написал в ответе на депутатский запрос по поводу решения Дорогомиловского районного суда от 27 декабря 2016 года о признании событий на Украине в феврале 2014 года госпереворотом.

Как пишут «Известия», Лавров напомнил депутатам, что еще в 2014 году президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее в Киеве как «антиконституционный переворот». «Основной задачей российского руководства, органов исполнительной власти, включая, разумеется, МИД России, остается отстаивание интересов РФ, защита прав наших соотечественников», — заявил в письме Лавров.

Наталья Володина
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