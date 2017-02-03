{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 64,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 февраля 2017
02 февраля 2017
06:02  03 февраля 2017 0

Россияне стали есть больше отечественных овощей

Урожай. Помидоры. Импортозамещение. Челябинск., овощи, помидоры, урожай
Импорт овощей в Россию в 2016 году сократился почти на 50%Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Импорт овощей в Россию в 2016 году сократился почти на 50% по сравнению с 2015 годом. Падение произошло по всем видам овощей.

По мнению аналитиков, Одной из причин этого стала политика активного импортозамещения, которую проводят российские власти. Кроме того, сыграло свою роль значительное подорожание внесезонных овощей, привезенных из-за границы. Россияне предпочитают сэкономить на их потреблении, передает Федеральное агентство новостей.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров