Россияне стали есть больше отечественных овощей

06:02 03 февраля 2017 0

Импорт овощей в Россию в 2016 году сократился почти на 50% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Импорт овощей в Россию в 2016 году сократился почти на 50% по сравнению с 2015 годом. Падение произошло по всем видам овощей.

По мнению аналитиков, Одной из причин этого стала политика активного импортозамещения, которую проводят российские власти. Кроме того, сыграло свою роль значительное подорожание внесезонных овощей, привезенных из-за границы. Россияне предпочитают сэкономить на их потреблении, передает Федеральное агентство новостей.