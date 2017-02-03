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03 февраля 2017
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06:50  03 февраля 2017 0

Еще один астероид летит к Земле

Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Небесный «странник» размером с двухэтажный автобус пролетит мимо Земли 3 февраляФото: Роскосмос

Уже в пятницу, 3 февраля, возле Земли пролетит очередной астероид. Об этом заявили научные работники NASA.

Астероид получил название BS32. Он был обнаружен в этом году. По размеру он примерно схож с двухэтажным автобусом.

Небесный «странник» пролетит мимо Земли в пятницу, 3 февраля, около 20.23 по Гринвичу и 15.34 по восточному времени. Его скорость составит более 11 километров в секунду, сообщает Федеральное агентство новостей.

Наталья Володина
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