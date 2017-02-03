Создатель самого скандального югорского портала задержан при участии Интерпола

07:54 03 февраля 2017 0

Эдуард Шмонин передвигался по ХМАО на угнанном автомобиле Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нефтеюганском районе полицейские задержали за рулем угнанного автомобиля главного редактора ОТВ «Югра» Эдуарда Шмонина. Об этом «URA.RU» сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным инсайдеров, задержание произошло в ночь на пятницу, 3 февраля. Эдуард Шмонин находился за рулем огромного внедорожника, Toyota Sequoia, с номерами 196 региона. В базе полицейских этот автомобиль числится в угоне, причем розыск объявлял Интерпол. По данным источников, создатель портала «Чиновник.ру» заявил, что купил такой автомобиль, после чего полицейские его отпустили, поскольку оснований для задержания пока нет. Стражи закона будут выяснять, как журналист, заявляющий о себе как о ярком борце с преступностью и коррупцией, оказался за рулем угнанного автомобиля. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали предоставить официальный комментарий позднее, после уточнения всех подробностей происшествия.

Редакции ведущих изданий Сургута ранее подписались под обращением в Роскомнадзор с просьбой лишить лицензии интернет-порталы «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра». Это произошло после того, как Шмонин напал прямо в зале Думы ХМАО на Виталия Щербакова, журналиста из экономической столицы Югры. Создатель портала «Чиновник.ру» был обвинен по статье административного кодекса «побои» — Шмонина приговорили к штрафу.