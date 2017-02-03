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03 февраля 2017
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Главные новости Москвы
07:24  03 февраля 2017 0

ЕС отменяет визы для украинцев

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
Украина стала ближе к ЕСФото: Александр Елизаров © URA.RU

Визовый режим Украины и Евросоюза может быть отменен весной этого года, а летом безвизовый режим начнет полноценно работать. Таким образом, в июле 2017 года граждане Украины смогут свободно посещать страны ЕС без привычных виз, пишет «Газета.ру».

Для окончательного разблокирования безвизового режима для украинцев Евросоюз должен одобрить «механизм приостановки». Данная процедура займет около месяца.

Отметим, что в декабре прошлого года Европарламент одобрил механизм приостановления безвизового режима для украинцев, пишет «Федеральное агентство новостей».

Второго февраля парламент Евросоюза выступил за отмену визового режима с Грузией.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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