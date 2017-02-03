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03 февраля 2017
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Главные новости Москвы
07:48  03 февраля 2017 0

Путин намерен «сделать все» для надежной поставки газа в Венгрию

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
Президент настроен решительноФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин провел переговоры с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, подчеркнув во время разговора, что Венгрия — надежный, стабильный, платежеспособный партнер. Именно поэтому российская сторона сделает все для поставок газа в эту страну, передают «Народные новости России».

Российский лидер рассчитывает, что газ можно будет поставлять венгерским партнерам через территорию Украины, отметим, что это должно быть целесообразно и надежно, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Обе стороны также обсудили старт переговоров по поставкам голубого топлива после 2021 года. Ранее стало известно, что поставки газа в страны ЕС через территорию Украины находятся под угрозой.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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