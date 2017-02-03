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03 февраля 2017
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Главные новости Москвы
07:54  03 февраля 2017 0

Доллар резко упал после заявлений Белого дома

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Курс доллара пополз внизФото: Pixabay

Курс доллара на Московской бирже вечером 2 февраля опустился ниже 59 рублей и остановился на отметке 58,86 рубля. Это самый низкий показатель с начала текущего года, пишут «Дни.ру».

Падение курса американской валюты произошло на фоне предложений Вашингтона ввести новые санкции против Ирана, где, по мнению руководства Белого дома, происходят «вопиющие нарушения прав человека», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
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