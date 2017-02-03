08:37 03 февраля 2017 0

Известный тюменец идет на поправку Фото: instagram Шамситдина Насиритддинова

Популярный тюменский фотограф Шамситдин Насиритддинов, серьезно пострадавший в ДТП под Невьянском, переведен в городскую больницу Екатеринбурга №23. К нему пускают посетителей, также Насиритддинов начал активно выкладывать фотографии в Instagram.

После серьезной аварии с участием Шамситдина его друзья создали группу в одной из социальных сетей, где собирали деньги на лечение парня, а также публиковали данные о состоянии его здоровья.

1/3 Друзья помогают парню Фото: Instagram shamsitdin

По словам тех, кто поддерживает фотографа, у пострадавшего есть проблемы со зрением, поэтому он пока не может прочитать несколько сотен присланных ему сообщений со словами поддержки.

Сейчас Шамситдин находится в отделении нейрохирургии, ему приносят фрукты, сладости и молочные продукты.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Насиритддинов серьезно пострадал в ДТП, когда его автомобиль вылетел в кювет на тагильской трассе в ночь с 19 на 20 января. Тюменский фотограф находился на искусственной вентиляции легких, однако позже стал дышать самостоятельно.