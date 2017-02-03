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03 февраля 2017
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Главные новости Москвы
08:37  03 февраля 2017 0

Чуркин предложил Лондону вернуть Испании Гибралтар

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Споры в ООН происходят нередкоФото: White House/Wikipedia

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин ответил своему британскому коллеге Мэттью Райкрофту на предложение вернуть Крым Украине. Дипломат предложил британцу «очистить совесть» и вернуть часть Кипра, Гибралтар, Мальвинские острова и прочие «аннексированные» Англией территории, пишет ТАСС.

После дискуссии на заседании Совбеза ООН, состоявшегося 3 февраля, Райкрофт написал в своем аккаунте в Twitter, что согласен с представителем США Никки Хейли, что санкции против России останутся в силе, пока страна не вернет контроль над Крымом Украине.

Виталий Чуркин в свою очередь подчеркнул, что население полуострова выразило свою волю на референдуме. Волеизъявление подтвердили опросы общественного мнения, которые провели соответствующие западные институты.

Лев Истомин
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