09:21 03 февраля 2017 6

Поводом стали "яркие" высказывания барда на пресс-конференции Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Екатеринбургский правозащитник Дмитрий Рожин написал заявление в правоохранительные органы на Александра Новикова. Поводом стали высказывания барда и худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова, прозвучавшие на недавней пресс-конференции.

Новиков, напомним, рассказывая о своих главных врагах, которые, «препятствуют строительству поселка „Бухта Квинс“», особо отметил правозащитника Дмитрия Рожина, назвав его подонком и негодяем. «Это бывший следователь прокуратуры, попавшийся на взятках и махинациях с деньгами, осужденный, отбывавший наказание в нижнетагильской колонии», — заявил Александр Новиков. Также он рассказал историю о том, как однажды Рожин взял у одной женщины 600 тысяч рублей, пообещав добиться досрочного освобождения ее сына из колонии.

«Данные высказывания являются ложью, поскольку я никогда не привлекался к уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности. Обвинение в получении взятки является уголовно наказуемым деянием, я никогда таких преступлений не совершал и к уголовной ответственности за получение взяток и каких-либо махинациях с деньгами не привлекался, — пишет в своем заявлении на певца Дмитрий Рожин. — Никогда не получал у женщин сумм в размере 600 тысяч рублей, тем более с обещаниями кого-либо досрочно освободить. Такие утверждения являются обвинениями в совершении тяжкого преступления — мошенничества.

Таким образом, Новиков публично оклеветал меня, обвинив в совершении двух тяжких преступлений, что является ложью и клеветой».

Юрист и бывший «следак» Дмитрий Рожин не стал церемониться с Новиковым и написал на него заявление в СК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кроме того Рожин дал пояснения по поводу письма некоей женщины (бард зачитал его на пресс-конференции) о том, что летом 2016 в период избирательной компании Рожин приходил в штаб соперника Новикова и предлагал организовать акции против певца. «Рожин получил, по моим сведениям, 500 тысяч рублей, которые они поделили с [предводителем пайщиков „Бухты Квинс“ Зилей] Булатовой, — сообщил певец. — Булатова до самого дня выборов получала каждый месяц приличные суммы за каждую акцию и интервью».

«Никаких штабов зарегистрированных кандидатов я посещать не мог, поскольку в этот период и в период голодовки пайщиков „Бухты Квинс“ находился на отдыхе за пределами Российской Федерации», — сообщил юрист.

Поскольку заявления певца прозвучали во время публичного мероприятия с участием прессы (и были впоследствии опубликованы),

Рожин требует привлечь Новикова к уголовной ответственности по части 1 статьи 128.1 УК РФ «Клевета» (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию).

Также он просит правоохранителей привлечь Новикова и к административной ответственности за оскорбления, прозвучавшие в ходе пресс-конференции.

Кроме того, правозащитник обращает внимание силовиков на использование Новиковым ресурсов государственного Театры эстрады для личных целей. «Считаю, что Новиков злоупотребляет своим положением как художественный руководитель государственного Театра эстрады, — пишет Рожин. — Прошу проверить, на какие средства и вообще оплачено ли проведение пресс-конференции в уральском государственном Театре эстрады Новиковым, соответствует ли это заявленной Театром эстрады деятельности и почему в рабочее время проводятся пресс-конференции, не связанные с осуществлением театром профессиональной деятельности, на отвлеченные бредовые темы».

Заявление Рожина в СК зарегистрировано под номером R66N1355.

Рожин также прокомментировал конфликт с Новиковым в своем «Живом журнале», проведя аналогию с высказываниями Путина по поводу Трампа и московских проституток. «Что до твоих заявлений о моем привлечении к уголовной ответственности „за взятки и махинации с деньгами“, то такие заявления просто сами за себя указывают на твою низкую социальную ответственность за свои слова, поскольку это ложь, — написал Рожин, обращаясь к Новикову. — Ты, видимо, где-то головой ударился, раз придумываешь всякий бред, уподобляясь Джейн Псаки. Еще раз всем журналистам: задавайте ему вопросы, дайте ему кто-нибудь микрофон, пусть дальше помогает своим друзьям. Думаю, губернатору и ответственным сотрудникам прокуратуры, о дружбе с которой Новиков постоянно заявляет, нужно дать слово)))».

По данным «URA.RU», Дмитрий Рожин в бытность сотрудником правоохранительных органов действительно привлекался к уголовной ответственности, но не за взятку, а за превышение полномочий. Впоследствии ему удалось реабилитироваться, выиграв процесс в Европейском суде по правам человека.