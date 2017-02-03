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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
10:12  03 февраля 2017 0

«Этой заразы мало». «Единую Россию» обвинили в пособничестве Ельцин Центру

85-летие со дня рождения первого президента России в Ельцин-центре, ельцин центр
Единороссов раскритиковали за любовь к Ельцин ЦентруФото: Анна Майорова © URA.RU

Член общественной палаты Свердловской области и известный блогер Сергей Колясников раскритиковал региональное отделение партии «Единая Россия» за издевательство над уральскими школьниками.Как выяснилось, наиболее патриотичных школьников города и области представители партии наградили билетами на экскурсию в музей Ельцин Центра.

«Массовых принудительных посещений школьниками города и области этой заразы им мало, теперь самых отличившихся туда сгоняют. В Екатеринбурге, как и в Карелии, как и думаю во многих других местах ЕР не просто деградировала, она выродилась», — написал в своем блоге в ЖЖ общественник.

Отметим, что школьников наградили билетами в Ельцин Центр за участие в ежегодной акции «Пост№1», в рамках которой 1300 детей и подростков в области встают в почетный караул у обелисков в памятные даты.

Лев Истомин
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