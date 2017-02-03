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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
09:34  03 февраля 2017 0

Серьезное ДТП под Екатеринбургом заблокировало ЕКАД. ФОТО

Клипарт, разбитое стекло, дтп, авария, машина
Под Екатеринбургом серьезное ДТПФото: depositphotos.com © URA.RU

В пятницу, 3 февраля, около 7-25 утра, на участке ЕКАД возле Верхней Пышмы в сторону Березовского, недалеко от заправки «Лукойл», произошло серьезное ДТП. На трассе столкнулись ВАЗ четырнадцатой модели, Hyundai ix35 и Volkswagen. Машины от сильного удара раскидало в разные стороны, сообщается в группе «Инцидент|Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП спровоцировало пробки при движении в обе стороны дороги
Фото: группа Инцидент|Екатеринбург

По предварительной информации, все участники аварии остались живы, серьезно пострадал водитель отечественной легковушки, которого зажало на переднем сиденье. Мужчину доставили в городскую больницу №23 города Екатеринбурга.

На трассе при движении в обе стороны образовались большие пробки. В ГИБДД пока не отвечают на звонки «URA.RU».

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Фото: ТА «Ночные новости»

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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