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03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
09:43  03 февраля 2017 0

В Тюмени из-за машины сгорела станция техобслуживания

Пожарные учения в Сима-ленде. Екатеринбург, пожарная охрана, телефон01, вызов мчс
О пожаре сообщили в МЧСФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени пожар вспыхнул на станции техобслуживания. Очевидцы успели снять горящее здание и опубликовали фотографии в соцсетях. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по области, на 14-м км окружной дороги сгорели бокс на СТО и находившийся в нем автомобиль.

«Мойка возле „Жемчужины“ горит!!!» — написал горожанин в популярном местном паблике во «ВКонтакте». «Плохо, если там еще и тачки на СТО», — забеспокоились тюменцы. Одна из горожанок сообщила, что этот объект продавали за 4,5 млн рублей.

Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по области, сообщение о пожаре поступило в 18:50. Первые подразделения прибыли на место в 18:56. Выяснилось, что на 14-м км окружной дороги горит средний бокс на СТО размерами 4,3×9 метров. В боксе был автомобиль ВАЗ 2108, машина выгорела полностью.

Фото: группа «Инцидент. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

«Привлекались скорая помощь, полиция», — сообщили в МЧС, отметив, что погибших и пострадавших при пожаре нет.

Пожар был ликвидирован в 19:31.

Причиной стало замыкание электропроводки в автомобиле.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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