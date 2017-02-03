{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 64,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
09:59  03 февраля 2017 0

К бунтующим из-за детсада селянам-зауральцам приехал представитель президента

Заседание избиркома Курган, кистанов александр
Визит Александра Кистанова воодушевил жителейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главный федеральный инспектор Александр Кистанов посетил в четверг, 2 февраля, село Красный Уралец Юргамышского района Курганской области. Зауральский представитель аппарата полпреда президента в Уральском федеральном округе выслушал жалобы жителей и посетил историческое здание усадьбы Шмурло, из-за которой разгорелся скандал.

Жители села Красный Уралец третий год борются с желанием районных властей перевести детский сад из исторического здания усадьбы Шмурло в здание школы, где по их мнению, темно и холодно. «Он уже второй раз у нас, в отличие от чиновников правительства региона, не остался глух к нашим жалобам. Это вселяет надежду в жителей», — отметил глава сельсовета Павел Дмитриев. Однако в аппарате федерального инспектора «URA.RU» уточнили, что пока никакого решения не принято. «Мы ждем официального письма, будем разбираться и дадим ответ», — пояснила помощница Александра Кистанова Елена Пузырева.

Впервые вопрос о переселении детсада был поднят в 2015 году, районные власти объясняют это соображениями экономии. Однако жители села боятся, что историческое здание придет в запустение. Они неоднократно жаловались в разные инстанции.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров