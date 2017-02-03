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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
10:30  03 февраля 2017 0

Из-за вспышки кишечной инфекции санврачи Екатеринбурга объявили карантин

Поездка Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский и Сухой Лог. Коммунальная авария, детский сад
За неделю в детсаду отравились шесть детейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу несколько групп детского сада №75 на улице Народной воли в Екатеринбурге закрыты до 6 февраля на карантин из-за вспышки кишечной инфекции, которая произошла в период с 25 января до 2 февраля.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора, за эту неделю в дошкольном учреждении было зарегистрировано шесть случаев заболевания. Санврачами были взяты пробы воды, еды, мыла и на пищеблоке, после чего проведена полная дезинфекция.

Как отмечают в ведомстве, это далеко не единственный случай заболеваемости кишечными инфекциями в регионе. Помимо Екатеринбурга, в январе 2017 года территориями «риска» по заболеваемости стали города Первоуральск, Полевской, Ирбит и Слободо-Туринский район.

Сергей Демин
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