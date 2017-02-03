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03 февраля 2017
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01 февраля 2017
10:34  03 февраля 2017 0

В Кургане ГИБДД будет проводить тотальные облавы

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, сотрудник гибдд, дпс, полиция, гаи гибдд
Инспекторы проверяли все движущиеся автомобилиФото: Елена Качалкова Елена Качалкова © URA.RU

В Кургане планируется регулярно проводить тотальные проверки всего автотранспорта для выявления нетрезвых водителей. Первый подобный рейд прошел в пятницу, 27 января, в поселке Заозерном, уточнили «URA.RU» в городском отделе ГИБДД.

Участие в операции «Нетрезвый водитель» приняли сразу 62 сотрудника ДПС на 23 служебных автомобилях. Полицейские перекрыли проспект Голикова с двух сторон, оставляя место для проезда маршрутных транспортных средств с пассажирами и автомобилей специального назначения. По данным сотрудников ГИБДД, проверка занимала всего 10-15 секунд. У водителей проверялись документы. Если инспекторы видели признаки опьянения, автовладельцу предлагалось пройти освидетельствование.

В ходе операции было выявлено 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Ожидается, что подобные мероприятия будут проводиться не реже чем раз в месяц.

Ранее начальник УМВД по Курганской области Олег Ильиных отметил, что количество пьяных за рулем не снижается и высказался за ужесточение санкций для тех, кто повторно садится за руль, вплоть до ограничения свободы.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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