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03 февраля 2017
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Главные новости Москвы
10:25  03 февраля 2017 0

Коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон» запланировали на апрель

Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий
Рогозин назвал причину отзывов двигателейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Роскосмоса Игорь Комаров объявил, что в начале апреля 2017 года произойдет коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон». Мероприятие никак не затронет государственный заказ, так как все ракетоносители по госзаказу уже имеются в наличии, пишет «Газета.ру».

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Рогозин отмечал, что из-за слабой культуры производства на заводе в Воронеже и низких зарплат сотрудников предприятия отзываются двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М».

Лев Истомин
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