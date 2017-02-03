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Главные новости ЯНАО
11:18  03 февраля 2017 6

Петербуржцы обвинили в трусости сына ямальского судьи, который убил белку в парке. ФОТО

Белки в лесу, белка
Кто-то из жителей Петербурга разместил в парке гневное объявление про белок, отреагировав на оправдание сына ямальского судьиФото: Нина Калинина © URA.RU

Жители Петербурга отреагировали на решение кассационного суда по уголовному делу сына председателя суда Пуровского района — Елисея Владимирова. Первого февраля Владимирова оправдали. Суд решил, что убийство белки из пистолета в парке Санкт-Петербурга не является уголовным преступлением — жестоким обращением с животными. Также в действиях молодого человека не нашли признаков хулиганства.

В парке культуры и отдыха имени Кирова накануне появилось объявление: «В ЦПКиО и вообще везде, оказывается, можно одним выстрелом из пистолета убить белку и вам за это ничего не будет, так как это не жестокость, а самооборона! „Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире“. Елисей Владимиров, ты безответственный и жестокий трус!» — написано в записке, которая размещена на заборе. Ее фото появилось в издании «Фонтанка».

Как рассказал ранее «URA.RU» адвокат молодого человека, Владимиров обдумывает возможность возмещения морального вреда, причиненного уголовным преследованием. Такая возможность предусмотрена законодательством в тех случаях, когда суд оправдал судимого и находящегося под следствием человека. Разбирательство по делу длилось несколько лет — за процессом наблюдали СМИ, ЧП вызвало большой общественный резонанс.

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Юлия Фролова
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