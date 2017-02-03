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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
11:24  03 февраля 2017 1

Житель Богдановича пытался купить права в ГАИ. ВИДЕО

Водитель предложил деньги за категорию в правахФОТО: ГИБДД Богдановичского района

В Богдановиче задержан мужчина при попытке купить новую категорию в водительском удостоверении.

В РЭО ГИБДД Богдановичского района задержан 30-летний мужчина, который пришел к сотруднику автоинспекции и предложил ему десять тысяч рублей.

«Зайдя в кабинет регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД, мужчина сразу высказал свою просьбу о получении водительского удостоверения с категорией „Е“, которая нужна была ему для работы на грузовом автомобиле в Москве, пообещал деньги, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. — Сотрудник полиции предупредил его об ответственности, но мужчина вложил часть „вознаграждения“ — пять тысяч рублей — в книгу на столе».

Возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки». Водитель объяснил свой поступок тем, что ему надо было срочно уезжать работать, а в ДОСААФ сломалась машина и не было возможности сдать экзамен. Поэтому он решил ускорить события.

Александр Лукманов
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