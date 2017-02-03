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03 февраля 2017
10:47  03 февраля 2017 0

Вдова знаменитого поэта Кормильцева рассказала о тюремной жизни в Москве

Концерт, посвященный Илье Кормильцеву. Ельцин Центр. Екатеринбург, ельцин центр, кормильцев
К годовщине смерти поэта проведут несколько мероприятийФото: Дарья Попова © URA.RU

В четверг, 2 февраля, в Центральном доме актера Москвы вдова известного рок-поэта Ильи Кормильцева, певица Алеся Маньковская представила публике моноспектакль «Тюремный психолог», пишет «Национальная служба новостей».

Событие приурочили к десятой годовщине смерти поэта. Спектакль основан на реальных событиях. При создании использовались документальные материалы из колоний, а также изучалась работа тюремного психолога в России и во Франции.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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