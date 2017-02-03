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Главные новости Челябинской области
10:46  03 февраля 2017 0

Южноуральского мэра и его замов обвинили в махинациях с квартирами

Заседание палаты глав городских поселений. Еманжелинск. Челябинская область., игнатов иван
Игнатову грозит срок по обвинению в воровстве квартир для переселенцевФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Саткинский городской суд направлено уголовное дело бывшего мэра Ивана Игнатова, его заместителя Сергея Дроздова и экс-начальника юротдела управления строительства, архитектуры и ЖКХ Юлии Басыровой. Чиновники обвиняются в воровстве 12 квартир, построенных по программе расселения жителей ветхо-аварийных домов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии силовиков, чиновники подделывали документы и вносили в список нуждающихся фамилии своих родственников и знакомых. Причем некоторые из них даже не знали об этом. Ущерб от воровства 12 квартир оценивается в 17,2 млн рублей.

Игнатов и Дроздов обвиняются по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), Басырова — по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 286 УК РФ (пособничество в совершении преступления).

45-летний Иван Игнатов работал на комбинате «Магнезит», где прошел путь от мастера до заместителя гендиректора по социальным вопросам. В 2011 году назначен первым замглавы Саткинского района по социальным вопросам. В 2013 году выиграл выборы мэра Сатки.

С 1 января 2016 года мэрию Сатки ликвидировали, ее полномочия переданы на районный уровень. Игнатов написал тогда заявление об увольнении по собственному желанию.

Сергей Леонов
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