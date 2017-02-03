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03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
11:01  03 февраля 2017 0

В Тюмени обанкротились сразу восемь застройщиков

Стройка ЧелСИ в Чурилово Челябинск, стройка челси, 4й корпус
Все компании работали в сфере долевого строительстваФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Восемь тюменских застройщиков находятся в процедуре банкротства. Все они работали в сфере долевого строительства.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Под банкротство попали компании АО «Менеджмент. Дизайн. Строительство», ООО «Компания „Столицстрой“, ЗАО „Тюменский строитель“, ООО „ПСК ‚Континент‘, ООО ‚ЛюМаксИнжиниринг‘, ЖСК ‚Перевалово‘. Процедуры банкротства в отношении них начались еще в 2016 году.

На балансе этих застройщиков в общей сложности 140 тыс. кв. м жилья, или девять многоквартирных домов. Договоры на участие в долевом строительстве с вышеперечисленными компаниями заключили 850 человек.

В отношении еще двух застройщиков, ООО «Дирекция по строительству» и ООО «СТРОЙСЕРВИС-ИНВЕСТ», осуществлявших ранее строительство пяти жилых домов, ведется процедура конкурсного производства.

Один жилой дом уже введен в эксплуатацию в 2015 году, постепенно дольщики получают ключи от квартир в рамках дела о банкротстве. Еще четыре жилых дома переданы другим компаниям, которые завершают их строительство.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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