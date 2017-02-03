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Главные новости Челябинской области
11:33  03 февраля 2017 0

Челябинский смог запах уголовными делами

Смог над Челябинском, смог над челябинском
Круг подозреваемых в формировании смога над Челябинском сужаетсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Проверки, проведенные в Челябинске в период НМУ, с 13 по 31 января 2017 года, выявили превышение предельно допустимых концентраций в воздухе вредных веществ, сообщили «URA.RU» в прокуратуре региона. В городе наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота с 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода — в 5 раз, фенола — в 3 раза.

Загрязнение воздуха произошло из-за нарушения правил выбросов загрязняющих веществ или эксплуатации различных агрегатов, допущенных промышленными предприятиями. «В действиях неустановленных ответственных лиц предприятий города Челябинска усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Прокурор области потребовал направить материалы проверки в ГУ МВД России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений», — сообщили также в надзорном ведомстве.

Внеплановые выездные проверки проводились Челябинской природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов в неблагоприятных метеорологических условиях. Они прошли на 30 промышленных предприятиях, включая ООО «Фортум», ООО «Мечел-Материалы», АО «ЧЭМК», ПАО «ЧМК» и ОАО «Мечел-Кокс».

Что касается последнего, 2 февраля Росприроднадзор заявил о подготовке материалов для приостановки деятельности завода в судебном порядке на 90 суток — в зоне деятельности предприятия в период НМУ было зафиксировано повышенное содержание в воздухе фенола. Инспекторами ведомства уже остановлена и опечатана одна из установок на коксохимическом производстве. В свою очередь, в пресс-службе «Мечела» сообщили агентству, что также намерены судиться с Росприроднадзором. По мнению представителей предприятия, из-за юго-западного ветра в день забора проб «в так называемой зоне влияния предприятия» в точке контроля не могло быть выбросов «Мечел-Кокса». Кроме того, на данной территории есть и другие источники выбросов фенола, а замеры, произведенные аккредитованной лабораторией в той же контрольной точке, вообще не выявили в этот день превышения ПДК.

Владимир Васин
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