Стали известны новые границы зоны платных парковок в Перми

12:08 03 февраля 2017 0

В отличие от первой зоны, во второй не будет тотального перевода улиц в зону платной парковки Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти Перми продолжают работу по расширению зоны платных парковок. Окончательная схема может появиться уже на следующей неделе.

Предварительно известно, что зона платных парковок будет расширена следующим образом:

в сторону вокзал Пермь-2 — до улиц Окулова, Крисанова, Пушкина;

от площади возле Центрального рынка — через улицу Революции до Комсомольского проспекта, затем от улицы Полины Осипенко до Белинского, по улице Островского до Революции;

в сторону микрорайона Разгуляй — по улицам Советская, Клименко, Ленина.

«В отличие от первой зоны, во второй не будет тотального перевода улиц в зону платной парковки. На отдельных улицах парковка останется бесплатной, это связано с тем, что на этих участках расположена преимущественно жилая зона и небольшое количество офисных и деловых центров. Там нет острого дефицита парковочных мест в дневное время», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Окончательная схема новой зоны платных парковок может быть известна уже на следующей неделе. Глава Дирекции дорожного движения Максим Кис сообщал, что схему должны были подготовить к концу января, но, как стало известно «URA.RU», туда пришлось вносить изменения.