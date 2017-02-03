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12:08  03 февраля 2017 0

Стали известны новые границы зоны платных парковок в Перми

Паркоматы новые, виды города Пермь, паркомат
В отличие от первой зоны, во второй не будет тотального перевода улиц в зону платной парковкиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти Перми продолжают работу по расширению зоны платных парковок. Окончательная схема может появиться уже на следующей неделе.

Предварительно известно, что зона платных парковок будет расширена следующим образом:

  • в сторону вокзал Пермь-2 — до улиц Окулова, Крисанова, Пушкина;
  • от площади возле Центрального рынка — через улицу Революции до Комсомольского проспекта, затем от улицы Полины Осипенко до Белинского, по улице Островского до Революции;
  • в сторону микрорайона Разгуляй — по улицам Советская, Клименко, Ленина.

«В отличие от первой зоны, во второй не будет тотального перевода улиц в зону платной парковки. На отдельных улицах парковка останется бесплатной, это связано с тем, что на этих участках расположена преимущественно жилая зона и небольшое количество офисных и деловых центров. Там нет острого дефицита парковочных мест в дневное время», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Окончательная схема новой зоны платных парковок может быть известна уже на следующей неделе. Глава Дирекции дорожного движения Максим Кис сообщал, что схему должны были подготовить к концу января, но, как стало известно «URA.RU», туда пришлось вносить изменения.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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