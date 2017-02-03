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Главные новости ЯНАО
11:22  03 февраля 2017 0

Кобылкин приехал в Екатеринбург для встречи с другими губернаторами

Доклад Кобылкина в Заксобрании, кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин расскажет о развитии Ямала на совете "Единой России"Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В пятницу, 3 февраля, в Екатеринбурге пройдет заседание Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» под председательством депутата Госдумы РФ Ивана Квитки. На мероприятии также будут присутствовать полпред президента по УрФО Игорь Холманских и губернаторы Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Ямала, согласно планам с докладами должны выступить все главы регионов, присутствующие на мероприятии. Дмитрий Кобылкин представит отчет о социально-экономическом развитии Ямала, роли общественных инициатив и единства.

Ожидается, что главным вопросом повестки дня станет подготовка к выборам президента РФ и главы Свердловской области.

Вячеслав Егоров
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