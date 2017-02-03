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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Москвы
11:31  03 февраля 2017 2

Пентагон пообещал сокрушительный удар в ответ на ядерную атаку КНДР

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
США обеспокоены действиями КНДРФото: Анна Майорова © URA.RU

Новый министр обороны США Джеймс Мэттис, которого назначил президент Дональд Трамп, назвал очередную глобальную угрозу для США. На встрече с секретарем президента Южной Кореи Ким Гван Чжином, Мэттис заявил, что миру угрожает ядерная программа КНДР, пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам Мэттиса, Белый дом очень серьезно относится к северокорейской ядерной угрозе и США будут и дальше поддерживать безопасность на полуострове вместе с Южной Кореей.

Ранее стало известно, что КНДР в ближайшее время может приступить к испытаниям двух баллистических межконтинентальных ракет, чтобы продемонстрировать свои возможности новой администрации США.

Лев Истомин
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