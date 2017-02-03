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Главные новости ЯНАО
11:46  03 февраля 2017 0

Борт авиакомпании «Ямал» не может вылететь из Екатеринбурга в Салехард

Открытие грузового терминала аэропорт Кольцово. Архив 2012. Екатеринбург., аэропорт кольцово, зона досмотра
В аэропорту сказали, что полет отложен из-за позднего прибытия рейсаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс перенесен на 16:05. Плановое время вылета — 8:30. Причина задержки — позднее прибытие судна.

Полет выполняется на самолете CRJ-200. Ранее представители авиакомпании говорили, что такие суда не могут летать при слишком низкой температуре воздуха (минус 40 градусов). http://ura.ru/news/1052272127 Однако сегодня в столице Свердловской области температура не опускается ниже минус 16 градусов.

Получить пояснения пресс-службы авиакомпании не удалось.

Согласно рейтингу Росавиации за декабрь 2016 года, АК «Ямал» задержал 5,27 процентов рейсов (76 полетов). Из них 22 были отложены на время, превышающее шесть часов.

Юлия Фролова
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