11:52 03 февраля 2017 0

Глава Каслинского района Александр Грачев обвиняется в превышении полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главе Каслинского района Челябинской области Александру Грачеву предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Чиновнику вменяются три эпизода. Как сообщил «URA.RU» Александр Грачев, следствие настаивает на отстранении районного главы от работы.

Два первых эпизода касаются 2013 года, того периода, когда Грачев был временным руководителем, а действующий глава Александр Коробейников уже находился под следствием. Грачев подписал документы по двум земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности. Участки оказались спорными, но споры были в сфере гражданско-правовых отношений. Что касается Александра Коробейникова, то суд вынес ему приговор с реальным сроком лишения свободы, но позже облсуд заменил меру наказания на условный срок.

В третьем эпизоде, предъявленном Александру Грачеву, речь идет об одном из корпусов туберкулезного диспансера на проспекте Ленина, возле районной больницы. Отделение как лечебное учреждение было закрыто еще в 2009 году и с того времени пустовало, а несколько лет назад здесь произошел пожар. Объект, как и земельный участок под ним, находились в муниципальной собственности.

Реконструировать помещение, чтобы открыть в нем новый социальный объект, было нельзя — здание не соответствовало САНПиН. В итоге участок выставили на торги и новый собственник взял на себя обязательство полностью снести сгоревший корпус, чтобы построить новый. В 2015 году на месте сгоревшего корпуса появился современный ритуальный зал. А позже выяснилось, что старый корпус значился в перечне министерства культуры области как объект культурного наследия. Причем в документах он указан по адресу пр. Ленина, 54, хотя его фактический адрес — Ленина, 56. Но в действия Грачева, подписавшего документы на снос старого корпуса, усмотрели превышение полномочий.

Показания на Александра Грачева дал местный риелтор Дмитрий Протазанов, соратник бывшего омбудсмена региона, Алексея Севастьянова, деловой партнер Якова Севастьянова, брата бывшего уполномоченного. Протазанов сам претендовал на участки и в 2013 году, и в 2014-м. А в начале 2016 года написал заявление на главу Каслинского района. Пока все обвинения построены только на показаниях Протазанова. Он заявил, что якобы говорил Грачеву — его действия незаконны. Но глава к нему не прислушался. Никакой официальной переписки Протазанов не представил, сообщив следствию, что советы были устными.

В обвинении, предъявленном главе района, указано: «формирование умысла Грачева А. В. было обусловлено наличием у него иной личной заинтересованности в совершении указанных незаконных действий». По версии следствия, у Александра Грачева сформировались «ложно понятые представления об интересах службы, связанные со стремлением улучшить показатели результативности собственной служебной деятельности по привлечению денежных средств в бюджет Каслинского района».

Александр Грачев выиграл выборы главы района осенью 2014 года. С самого начала его работы, когда он только занял пост временного руководителя, его пыталась отстранить от должности группа влияния, связанная с бывшим спикером районного собрания Николаем Гвоздевым, отправленным в отставку за пьянство. У районных властей также непростые отношения с мэрией города. Один из конфликтов касается строительства новой насосной станции в Каслях, ответственность за которую несет мэр Юрий Скулыбердин. Главное контрольное управление областного правительства выявило массу нарушений при строительстве объекта.