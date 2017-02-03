14:17 03 февраля 2017 5

Известный уральский банкир Владимир Черкашин будет курировать обучение экономике и управлению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин возглавил кафедру экономики и управления Уральского института управления РАНХиГС при президенте РФ.

Как сообщил «URA.RU» знакомый с ситуацией источник, представление нового управленца прошло в пятницу, 27 января. На встречу с одним из самых известных банкиров региона было приглашено руководство вуза и его коллеги — заведующие другими кафедрами.

Прежний куратор этого направления Ирина Тургель оставила должность еще летом 2016 года. Преемником видели ее заместителя — Дарью Т., однако, по словам собеседника агентства, директор института Александр Александров принял решение взять на вакантную должность другого кандидата, каким и стал Черкашин. По неподтвержденным данным, его зарплата составит порядка 300 тыс. рублей.

Оперативно получить комментарий в Сбербанке и УИУ РАНХиГС не удалось. По имеющимся номерам никто не отвечает на звонки.

Владимир Алексеевич — кандидат экономических наук, автор 25 научных публикаций. В банковской сфере работает с 1992 года. В разное время был вице-президентом финансово-инвестиционной компании «Рикап» и председателем правления «СКБ-банка». С 2000 года является председателем Уральского банка Сбербанка России.