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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Москвы
12:04  03 февраля 2017 0

Депутаты перестанут встречаться с избирателями из-за боязни митингов

Митинг Курган, митинг, молодая гвардия, день народного единства
Встречи разрешат только в специально отведенных местахФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Парламентарий от «Единой России» внес в Госдуму РФ новый законопроект, по которому все встречи депутатов с избирателями приравняют к митингам. Инициатива, по данным РБК, уже согласована с Кремлем.

Неоднозначный документ в парламент внесла Ирина Белых, депутат от Москвы, предложив, чтобы встречи ее коллег всех уровней с избирателями приравняли к митингам, которые не могут проходить без предварительного согласования.

В новых поправках в закон о митингах предлагается введение особого порядка уведомления о проведении встреч. Все желающие пообщаться с электоратом должны подать запрос на согласование встречи не позднее чем за неделю до ее проведения.

В пояснительной записке указывается, что данная мера необходима для сохранения общественного порядка и обеспечения безопасности участников публичных мероприятий.

Отметим, что на встречи с избирателями в специально отведенных местах закон распространяться не будет.

Лев Истомин
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