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12:09  03 февраля 2017 0

В Прикамье уволили 80% сотрудников продуктовой сети «Норман-Виват»

Алкомаркет Норман. Екатеринбург, норман
Торговая сеть может быть перезапущенаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Большинство сотрудников сети «Норман-Виват» уволено с 1 февраля. Об этом «URA.RU» стало известно от одного из бывших работников компании. В компании информацию не комментируют.

«Около 80% сотрудников всей сети были уволены. Речь идет не только о продавцах, но и руководящем составе», — рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. По информации издания «Коммерсант», владельцы «Вивата» планируют перезапустить продуктовую сеть. Новым юрлицом будет ООО «Современные торговые технологии». В самой компании комментировать информацию о массовых увольнениях и перезапуске отказываются. Гендиректор сети не берет трубку.

На данный момент в Прикамье работают 13 магазинов сети, из которых 12 находятся в краевом центре.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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