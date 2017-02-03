Задержанный за рулем угнанной машины журналист обвинил в провокации окружное правительство

12:45 03 февраля 2017 1

Эдуард Шмонин уверяет, что его Toyota Sequoia появился в базе данных Интерпола по ошибке Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Эдуард Шмонин подтвердил, что находился за рулем автомобиля, объявленного в розыск Интерполом. Об этом создатель портала «Чиновник.ру» и главред ОТВ «Югра» сам сказал «URA.RU».

По словам Шмонина, полицейские не могут выяснить, кто именно внес данные об автомобиле в базу угнанных машин, поэтому ситуация может быть связана либо с ошибкой, либо с провокацией. «Никто официально не может сказать, кто поставил машину в угон. Автомобиль в России с 2012 года, куплен моим отцом в мае 2016 года. Я третий покупатель. Перед тем, как приобрести, пробил даже, где машина проходила техосмотр. И тут мне сказали, что 18 ноября 2016 года Интерпол выставил ее как угнанную. Где я — и где Интерпол. И самое интересное, что объявлена в розыск Интерполом Московской области, а она там даже не была никогда. Такое ощущение, что какой-то злоумышленник из Интерпола поставил в базу, а сейчас прячет концы», — прокомментировал Эдуард Шмонин.

Главный редактор ОТВ «Югра» выдвинул и свою версию о том, кто именно может быть причастен к внесению его автомобиля в базу данных Интерпола. «Вот так и напишите, я считаю, что эта провокация — дело рук [главного федерального инспектора по ХМАО Дмитрия] Кузьменко и [первого вице-губернатора Югры Алексея] Шипилова. Из своих источников я получил информацию, что Кузьменко интересовался моей машиной. Кроме него, никто не спрашивал. А раз информация появилась в СМИ, значит, причастен Шипилов. Я это знаю от тех людей, кто рядышком стоит», — рассказал Эдуард Шмонин.

Дорогой внедорожник Toyota Sequoia, за рулем которого находился Эдуард Шмонин, был задержан на подъезде к Сургуту вечером 2 февраля. Автомобиль был объявлен в розыск Интерполом и, по данным полиции, был угнан в Москве.