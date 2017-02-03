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03 февраля 2017
Главные новости Москвы
12:25  03 февраля 2017 1

Хакеры обнародовали письмо МОК о Мутко в связи с допинговым скандалом

Виталий Мутко на предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Санкт-Петербург, мутко виталий
Мутко проверят на причастность к допинговому скандалуФото: Антон Белицкий © URA.RU

СМИ опубликовали письмо Международного олимпийского комитета канадскому юристу Ричарду Макларену. В документе, обнародованным хакерской группировкой Fancy Bears, содержится просьба предоставить доказательства вины российских официальных лиц в допинговом заговоре.

Юристу передали таблицу с информацией о россиянах, которые интересны МОК, и задали вопросы о степени их вины по выдвинутым обвинениям, сообщает Russian.rt.com.Макларену, в частности, предстоит выяснить роль в заговоре вице-премьера РФ Виталия Мутко. Всего в списке 16 россиян. Письмо канадскому юристу направили 19 декабря 2016 года, ответ он должен был дать до 9 января 2017 года.

Отметим, что в прошлом году Макларен опубликовал в двух частях доклад, посвященный расследованию махинаций с российскими допинг-пробами времен Олимпиады в Сочи. После этого МОК инициировал проверку в отношении 28 участников Игр.

Лев Истомин
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