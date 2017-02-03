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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
12:00  03 февраля 2017 0

Екатеринбуржец с помощью спецназа ФССП впервые за 15 лет попал к себе домой. ВИДЕО

Заседание по профилактике правонарушений в области. Курган, шеврон, федеральная служба судебных приставов
Благодаря приставам мужчина попал в свою комнатуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мужчина, 15 лет назад, купивший комнату, впервые сумел в нее попасть при помощи судебных приставов.

15 лет назад Алексей купил комнату площадью 17 квадратных метров в частном доме на улице Амурской в Екатеринбурге. Но после покупки жилплощади так ни разу и смог там побывать. 65-летний хозяин дома Александр, чей родственник пятнадцать лет назад продал свою долю — комнату, все равно продолжал считать весь дом своим, и отказывался запускать чужака.

Все эти годы Александр не шел на конфликт, так как нужды в купленной комнате не испытывал. Но жизненные обстоятельства изменились, и мужчина обратился за помощью.

«Мужчина обратился в суд с иском о вселении, однако хозяин основной части дома все равно не пускал нового соседа, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе УФССП Свердловской области. — Дважды его привлекали за это к административной ответственности, но он стоял на своем».

Накануне 2 февраля Алексей лишь с помощью судебных приставов сумел наконец попасть в свою комнату.

Александр Лукманов
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