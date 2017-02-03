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03 февраля 2017
12:14  03 февраля 2017 0

Инсайд! Главой югорского управления СКР станет выходец из Тюмени

Комиссия по оплате труда Курган, следственный комитет, полковник, погоны
СУ СК РФ по ХМАО-Югре возглавит полковник юстиции Анвар АхмедзяновФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре с высокой долей вероятности возглавит Анвар Ахмедзянов. Сейчас полковник юстиции занимает пост первого заместителя руководителя СУ СК РФ по Тюменской области. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил «URA.RU» источник в областных правоохранительных органах.

По данным собеседника, указ о назначении Ахмедзянова на пост главы югорского следственного управления СКР будет подписан в ближайшее время.

Анвар Марсильевич Ахмедзянов родился в 1972 году. С 1996 года работал в органах прокуратуры Республики Татарстан. Был назначен на должность руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК при прокуратуре республики. В 2009 году был переведен на должность прокурора-криминалиста следственного отдела по городу Тюмени, где принимал активное участие в раскрытии и расследовании убийств прошлых лет. Также в 2009 году был назначен руководителем Следственного отдела по Ленинскому округу Тюмени, а в 2011 году — первым заместителем руководителя областного управления. Награжден именным оружием — пистолетом Макарова.

Прежний руководитель СУ СК РФ по ХМАО-Югре, Аркадий Сынгаевский, был освобожден от должности указом президента России Владимира Путина 2 февраля. Где дальше продолжит работу генерал-майор юстиции, на сегодняшний день неизвестно.

Эльдар Булатов
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