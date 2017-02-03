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03 февраля 2017
15:04  03 февраля 2017 0

Известный топ-менеджер Урала принимает поздравления

Энергетики - встреча с инвесторами Курган, карапетян станислав
Глава компании "Интертехэлектро" Станислав Карапетян принимает поздравления от коллег и партнеровФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пятницу, 3 февраля, день рождения отмечает известный топ-менеджер-энергетик Станислав Карапетян. Он является генеральным директором группы компаний «Интертехэлектро», которая управляет знаковыми для Урала объектами.

Добрые слова в адрес Станислава Карапетяна направил заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников. «Уважаемый Станислав Сейранович! От всей души поздравляю вас с днем рождения! Пусть ваши инициативы всегда встречаются с пониманием и оцениваются по заслугам. Пусть рядом всегда будут только верные друзья и соратники, ценящие и любящие вас люди. Ваша профессиональная деятельность и личные качества — пример мудрости и упорства в достижении поставленных целей. Искренне желаю вам удачи во всех ваших начинаниях, семейного счастья и благополучия!», — написал член правительства Ямала.

Поздравил энергетика директор «Ноябрьской парогазовой электростанции» Сергей Черкасов. «Станиславу Сейрановичу адресую самые добрые слова. Желаю, во-первых, чтобы он оставался таким же, как сейчас — энергичным, настроенным на работу. Во-вторых, конечно, личного счастья, здоровья, семейного тепла. В-третьих, больших успехов как руководителю. Счастлив, что судьба свела меня с таким человеком и что есть возможность работать с ним», — сказал г-н Черкасов.

О совместной работе также сказал и глава департамента жилищно-коммунального комплекса, энергетики и тарифной политики Ямала Дмитрий Афанасев: «Наше сотрудничество продолжается более пяти лет, я его знаю, как высокоэффективного менеджера, он всегда настроен на диалог, готов искать компромиссные решения. Знаю, что у него есть много интересных проектов в разных регионах России — желаю их успешного воплощения. Надеюсь, наше сотрудничество на благо развития энергетики Ямала также продолжится. Желаю, чтобы на все задуманное хватило здоровья и терпения, и больших успехов ему в работе».

Юлия Фролова
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