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03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
12:49  03 февраля 2017 1

В тюменском картинг-центре погиб третьеклассник

ГлавЁлка, картинг, старт
10-летний мальчик умер в больнице от травмы, полученной в тюменском картинг-центреФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени следователи СК РФ выясняют обстоятельства гибели 10-летнего ребенка в картинг-центре. Ход проверки уже взял под контроль прокурор Тюменской области Владимир Владимиров.

Трагедия произошла в четверг, 2 февраля, в картинг-центре, расположенном в тюменском ТЦ «Солнечный» на улице Пермякова. Десятилетний подросток, управляя картом, ударился о руль и получил травму. Мальчика доставили в ОКБ№1. Как сообщил источник «URA.RU», ребенок не имел никаких внешних повреждений, но врачи не смогли спасти его. Мальчик скончался в больнице.

На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа. Проверку обстоятельств трагедии проводит Следственное управление СК РФ по Тюменской области. Следователям предстоит дать оценку действиям сотрудников картинг-центра. Ход проверки находится под контролем прокурора Тюменской области Владимира Владимирова, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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