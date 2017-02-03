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03 февраля 2017
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Главные новости Свердловской области
12:52  03 февраля 2017 0

«Народ пересядет на автомобили». Юрий Демин разнес новую транспортную схему Екатеринбурга

Новые белорусские автобусы на маршруте. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт
Скоро в Екатеринбурге отменят большинство маршрутовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник областной ГИБДД Юрий Демин раскритиковал новую транспортную схему, которую с 1 июля хотят ввести в Екатеринбурге. По мнению опытного специалиста, одной из главных точек схемы должна стать безопасность дорожного движения в городе.

Однако никто из разработчиков не обращался к специалистам ГИБДД, хотя вопрос безопасности намного важнее, по словам Демина, увеличения прибыли транспортных предприятий, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Изменения нужны, но они должны вводиться постепенно и не причинять вреда пассажирам, считает Демин.

«Резкое и некомфортное изменение, связанное с длительными и множественными пересадками, приведет к тому, что еще больше людей пересядет на личный автотранспорт, — говорит начальник областной ГИБДД, — Целью транспортной схемы должно стать максимально комфортное передвижение на общественном транспорте, однако в предложенной схеме мы наблюдаем противоположное».

По словам Демина, разработчики новой схемы не поинтересовались, насколько аварийны участки городских дорог, задействованные в транспортной схеме. Обещание 3—7 минут ожидания автобусов невозможно будет выполнить.

Также никто не просчитал увеличение пешеходного потока из-за пересадок. Люди при повременной оплате проезда начнут торопиться, перебегая перекрестки на красный свет светофора. Это также будет способствовать повышению аварийности.

«В Свердловской области есть огромный потенциал больших специалистов в сфере транспорта, логистики, экономики и других направлений, который, к сожалению, не был использован», — с сожалением резюмирует Юрий Демин.

Отметим, что ни в одном из регионов страны транспортную схему не меняли так радикально, а значит, это просто нереально сделать.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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