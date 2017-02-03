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03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
13:31  03 февраля 2017 0

Курганский таксист вернул клиенту забытые сто тысяч рублей

Пассажир Александр Гурских (слева) получил свои вещи в целости и сохранностифото: пресс-служба сервиса заказа такси "Максим"

Водитель Алексей Овчинников, сотрудничающий с сервисом заказа такси «Максим», нашел на заднем сиденье автомобиля паспорт, документы на автомобиль и более 100 тысяч рублей, которые оставил пассажир. Мужчина привез ценные вещи в офис, чтобы их вернули хозяину, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.

Инцидент произошел 1 февраля. Клиент Александр Гурских заказал такси вечером, когда возвращался домой от друзей. На заднем сиденье автомобиля пассажир уснул и не заметил, как выронил вещи. Пропажу обнаружил, когда уже вышел из машины, но не смог связаться с таксистом, так как разрядился телефон.

Забытые вещи
фото: пресс-служба сервиса заказа такси «Максим»

На следующий день менеджеры такси пригласили Александра забрать пропажу. Клиент обрадовался, что вещи нашлись, и оставил для водителя тысячу рублей в качестве благодарности. Он рассказал, что часто возит с собой крупные суммы, так как работа связана с деньгами.

«Признаюсь, я был удивлен честностью таксиста, — приводит пресс-служба „Максим“ слова благодарного пассажира. — Такая сумма не валяется на дороге. Другой бы присвоил деньги себе, но водитель оказался порядочным человеком. Самое главное, что документы целы, без них — как без рук».

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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