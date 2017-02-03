14:16 03 февраля 2017 1

Уже летом ЕС может ввести с Украиной безвизовый режим Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Безвизовый режим с ЕС большинство украинцев воспринимает как возможность навсегда уехать из страны, чтобы получить гарантированную и высокооплачиваемую работу в Европе. Такое мнение в пятницу, 3 февраля, высказали опрошенные «URA.RU» эксперты.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина может получить отмену визового режима с Евросоюзом уже в конце июля. Для разблокирования украинского безвизового режима Евросоюз должен окончательно одобрить «механизм приостановки». В общей сложности процедура займет примерно месяц — до конца февраля. Об отмене виз для граждан Украины страны — члены ЕС — предварительно договорились 17 ноября.

«Дырявая» граница позволит россиянам мигрировать в ЕС через Украину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как заявил «URA.RU» генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов, так называемый «безвиз» был одним из основных обещаний последнего «Майдана».

«О том, что его вот-вот введут и тем самым «примут Украину в семью братских европейских народов», постоянно говорили киевских власти.

Сроки реализации этого обещания уже не раз переносились и, судя по всему, будут перенесены еще не раз и не два. Буквально вчера Европарламент одобрил безвизовый режим для Грузии, а Украина опять вынуждена довольствоваться обещаниями», — напомнил Смирнов.

По его словам, абсолютное большинство украинцев под термином «безвизовый режим» почему-то понимает не просто возможность свободного въезда в Евросоюз, но и гарантированную высокооплачиваемую работу.

Как пояснил «URA.RU» политический консультант Дмитрий Фетисов, от одобрения безвизового режима между Украиной и ЕС выигрывают в первую очередь простые граждане Украины.

«Не секрет, что украинская экономика находится в тяжелом положении и для украинцев появляется возможность уехать в ЕС на заработки. Правда, надо понимать, что в основном это применимо к низкоквалифицированным и низкооплачиваемым профессиям. Косвенно это решение заденет и Россию.

Многие граждане Украины в настоящее время предпочитают ездить на заработки в Москву, и введение безвизового режима с ЕС может значительно уменьшить этот людской трафик. Однако самих россиян это вряд ли коснется. За последние годы количество россиян, посещающих Украину, значительно сократилось ввиду напряженных отношений между двумя странами», — сказал Фетисов.

По его оценкам, не сыграет тут роли и введение безвизового въезда в ЕС со стороны Украины. «Российская экономика, несмотря на кризис, удерживает неплохие позиции, и оформлять украинское гражданство ради того, чтобы потом иметь возможность ездить в ЕС на заработки, граждане России не кинутся», — добавил собеседник агентства.

Руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог Игорь Рябов пояснил «URA.RU», что придется усиливать погранпосты, вводить таможенный контроль, чтобы россияне, желающие мигрировать в ЕС, не смогли это сделать через «дырявую» границу с Украиной. Вместе с тем он признал, что «безвиз» нужен украинцам исключительно для работы».

По мнению политолога Аббаса Галлямова, новость о безвизовом въезде в Европу станет первым доказательством успеха новых украинских властей.

Как он отметил в разговоре с «URA.RU», это очевидный плюс в копилку аргументов российских западников. «Они смогут использовать его в качестве доказательства того, что расхожая мысль „нас там никто не ждет“ не верна. Ведь если братьям-славянам можно, то почему бы и нам не попробовать?» — добавил эксперт.