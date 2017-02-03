13:05 03 февраля 2017 0

Скорее всего, ранней весны в этом году не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае синоптики обещают снижение температуры до -35 градусов. По прогнозам, холодная погода может продержаться всю первую половину февраля. Вероятность ранней весны пока мала.

На следующей неделе на Урал придет ультраполярное вторжение. Оно может стать самым долгим за всю зиму. Уже ближайшая ночь в Пермском крае будет достаточно морозной. Температура на юге и западе региона может опуститься до —30 градусов. В Перми обещают до -24 градусов. В ночь на 5 февраля будет теплее — всего лишь до -19 градусов, но уже днем похолодает — на севере края температура опустится до -25.

Ночь на 6 февраля будет морозней — до -30 градусов на севере. В Перми к утру температура понизится до -25. Днем в краевом центре будет не выше -20 градусов.

«Пока этот прогноз носит предварительный характер, более точные выводы можно будет делать к началу следующей недели. Но, скорее всего, холодной будет вся первая половина февраля — примерно до 15-го числа. Для второй половины месяца холода маловероятны, но возможны. О том, насколько ранней будет весна, пока говорить рано, но обычно после такого холодного февраля март бывает тоже прохладным», — рассказал «URA.RU» сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.