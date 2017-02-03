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Главные новости Челябинской области
13:26  03 февраля 2017 0

В Челябинске меняют ответственных за выборы Путина

Гартунг Валерий. Справедливая Россия. Челябинск., гартунг валерий, гусева ирина
Гартунг (справа) меняет своего представителя в челябинском облизиркомеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель «Справедливой России» Ирина Гусева выходит из состава избирательной комиссии Челябинской области. Заявление о сложении полномочий по собственному желанию она уже направила в Заксобрание региона, которое ее и делегировало, а на заседании облизбиркома 3 февраля объявила о своем решении коллегам, сообщил «URA.RU» председатель комиссии Сергей Обертас.

Заявление Гусевой рассмотрят на февральском заявлении ЗСО. После этого будет объявлен прием документов на включение в состав облизбиркома. У «Справедливой России» будет приоритет, потому что эта парламентская партия лишается своего представителя.

Гусева работала в облизбиркоме с августа 2015 года. Ради этой должности ей пришлось уйти из помощников лидера регионального отделения эсеров Валерия Гартунга.

Преемником Гусевой, по информации «URA.RU», станет член горизбиркома Челябинска и руководящих органов регионального отделения «СР» Виктор Вычужанин.

Сергей Леонов
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