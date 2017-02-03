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03 февраля 2017
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Главные новости Свердловской области
13:29  03 февраля 2017 0

Шептий не смог «продавить» однопартийцам зарплату в свердловском Заксобрании

Внеочередное заседание Законодательного Собрания Свердловской области. Екатеринбург, шептий виктор
Зарплату будут получать справороссы, либерал-демократы и только один единороссФото: Анна Майорова © URA.RU

Депутатов свердловского Заксобрания, получающих заработную плату, стало больше — теперь их не 26, как было до этой недели, а 30. На днях еще четыре кандидатуры были одобрены советом регионального парламента. На должности, по информации «URA.RU», претендовали восемь человек — пять единороссов, два либерал-демократа и один справоросс.

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В итоге среди счастливчиков оказался только один единоросс Дмитрий Жуков, компанию ему составили справоросс Андрей Жуковский и два либерал-демократа — Кирилл Некрасов и Александр Корякин. Это, как утверждают участники совета, сильно возмутило первого вице-спикера и секретаря свердловского отделения «Единой России» Виктора Шептия, который «рассчитывал пролоббировать зарплату однопартийцев».

«Виктору Анатольевичу было разъяснено, что в стране демократия, тренд на молодежь и спикер ориентировался на пример Госдумы», — кратко поясняют знакомые депутаты. Решение совета будет вынесено на заседание Заксобрания 14 февраля, но его принятию, как считают отдельные депутаты, могут постараться помешать партийцы, лояльные главному свердловскому единороссу.

Узнать отношение к случившемуся Виктора Шептия, равно как и выяснить мотивацию спикера Людмилы Бабушкиной, не удалось — они принимают участие в заседании Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» под председательством депутата Госдумы Ивана Квитки.

Антон Ольшанников
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