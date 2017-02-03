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Главные новости Курганской области
14:00  03 февраля 2017 3

Журналисты усомнились в объективности оценки больниц и школ в Зауралье

Пресс-конференция организаций социальной направленности Курганской обл. об итогах работы в 2016г. Курган., члены правительства курганской области
Результаты оценки повлияют на финансированиеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Департаменты зауральского правительства отчитались об итогах независимой оценки работы соцучреждений области в 2016 году. Методика и результаты вызвали большие вопросы у журналистов, передает корреспондент «URA.RU».

В Зауралье выявили лучшие школы, больницы, музеи и дома престарелых. Для этого в профильных департаментах привлекались к работе общественные советы, проводилось анкетирование, а по некоторым учреждениям ходили специально обученные люди. При этом отмечалось, что лучшие по итогам опроса получают в том числе финансовую стимуляцию.

Пресс-конференция организаций социальной направленности Курганской обл. об итогах работы в 2016г.Курган., кокорина лариса
Лариса Кокорина пообещала, что оценивать будут и работу частных клиник
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Работу школ и больниц проверяли в основном с помощью анонимных анкет, которые можно было найти на сайте учреждений. Результаты журналисты посчитали сомнительными, поскольку были сведения о том, что руководители учреждений, заинтересованные в хорошей оценке, давали команду голосовать сотрудникам и их родственникам. Всего за год за 80 медучреждений проголосовало 10 тысяч человек, в среднем этот составило по 125 голосов за каждое. Директор регионального управления здравоохранения Лариса Кокорина выразила надежду, что пациенты будут активнее выражать свое мнение. Также в департаменте обещали рассмотреть иные формы оценки деятельности больниц, которые будут доступнее для пожилых пациентов.

Удивление вызвало и то, что среди лучших школ не оказалось курганских — лидерами рейтинга стали сельские школы из Притобольного, Кетовского и Катайского районов. Замруководителя департамента образования и науки Андрей Кочеров связал это с тем, что родители в Кургане гораздо лучше владеют интернетом. «В селе все живут одной семьей, по сути, все родственники», — отметил он.

Проводили в прошедшем году оценку работы домов престарелых и психоневрологических диспансеров — это делалось с помощью студентов КГУ. В этом году департамент социальной защиты планирует провести оценку работы детдомов и других заведений для несовершеннолетних, которые с 2017 года перешли в ведение департамента.

Пожалуй, меньше всего вопросов возникло к руководителю регионального управления культуры Владимиру Бабину. Удовлетворенность работой музеев, библиотек и других учреждений культуры достигла почти 95%.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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