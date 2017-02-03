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Главные новости Челябинской области
14:24  03 февраля 2017 0

Магнитогорский лихач сбил женщину с ребенком на трамвайных путях. ВИДЕО

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, реанимация, скорая помощь, биобокс
Пострадавшую в аварии в Магнитогорске госпитализировали, ее дочь отделалась ушибамиФото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске 43-летний мужчина на ВАЗ-2112 сбил женщину и ее дочь на пешеходном переходе возле кинотеатра «Современник». Мужчина решил обогнать остановившиеся автомобили по трамвайным путям, поэтому пострадавшие не заметили его, передает корреспондент «URA.RU».

Запись камеры видеорегистратора опубликована в магнитогорских группах в соцсетях. В городском ГИБДД добавили, что мать была госпитализирована с места аварии, ее дочь отправлена на амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку, по результатам которой обещает наказать виновного.

Большинство пользователей соцсетей не могут понять, чем думал водитель, когда увидел остановившиеся перед пешеходным переходом сразу две полосы и решил обогнать всех по трамвайным путям. «Где мозг-то остался? Наверное, два ряда так поссать выйти притормозили», — иронизирует Ольга Круглова. Некоторые указывали на невнимательность пешеходов. «Надо спокойно идти, а не бегать по дорогам, и смотреть по сторонам, мало ли что — а если тормоза откажут…» — уверен Евгений Образцов. «Интересно, у многих ли тормоза отказывают посреди дороги перед пешеходным? Вакуумник убежал, жидкость убежала, тросик ручного порвался, тросик сцепления тоже порвался? Тормози пешеходами!» — убивает аргумент предыдущего комментатора Алик Сабиров.

Сергей Леонов
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